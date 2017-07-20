Поліції Донеччини представили нового керівника – Невгада

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Четвер, 20 липня 2017, 16:19

Колективу Головного управління Нацполіції Донецької області представили нового керівника – Віталія Невгада.

Про це інформує у четвер офіційний сайт поліції Донеччини.

До цього Невгад обіймав посаду заступника начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області-начальника слідчого відділу.

Екс-очільник поліції Донецької області генерал В’ячеслав Аброськін, який 19 липня був призначений на пост першого заступника голови Нацполіції України, підкреслив, що Невгад входив до команди професіоналів, які "відродили поліцію Донеччини".

 

"Це грамотний, професійно підготовлений офіцер. Впевнений, він гідно виконуватиме свої обов’язки, підхопить та розів’є далі всі наші проекти, і поліція Донеччини піде ще далі", - відзначив Аброськін.

Новий очільник поліції Донеччини відзначив, що усвідомлює всю відповідальність роботи в зоні АТО та готовий нести її разом з 4-тисячним колективом, який "вважається кращим у країні".

 

***Віталій Невгад народився 10 травня 1973 року у Білоцерківському районі Київської області.

Службу в правоохоронних органах розпочав у 1994 році в Білоцерківському міськуправлінні міліції. З 2010 року працював заступником начальника слідчого управління ГУМВС в Київській області.

В зоні проведення антитерористичної операції – з грудня 2014 року.

Теми: поліція Донецька область
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