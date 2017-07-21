Біля берегів Туреччини стався потужний землетрус

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П'ятниця, 21 липня 2017, 03:35

Землетрус магнітудою 6,7 балів стався біля узбережжя Туреччини, викликавши цунамі в Середземному морі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Підземні поштовхи почалися в 1:31 ночі за місцевим часом (збігається з київським). Епіцентр знаходився у морі приблизно в 6,4 км на південь від турецького міста Бодрум.

Очевидці повідомили, що також було кілька афтершоків.

У місті Мармаріс були затоплені прибережні готелі. Поштовхи також відчувалися на Криті.

Губернатор турецькій провінції Мугла повідомив, що в результаті землетрусу кілька людей отримали невеликі травми.

Мер Бодрума заявив, що землетрус спровокував тріщини в деяких старих будівлях.

Теми: Туреччина стихійне лихо
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