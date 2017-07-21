Біля берегів Туреччини стався потужний землетрус
Землетрус магнітудою 6,7 балів стався біля узбережжя Туреччини, викликавши цунамі в Середземному морі.
Про це повідомляє Daily Mail.
Підземні поштовхи почалися в 1:31 ночі за місцевим часом (збігається з київським). Епіцентр знаходився у морі приблизно в 6,4 км на південь від турецького міста Бодрум.
Очевидці повідомили, що також було кілька афтершоків.
У місті Мармаріс були затоплені прибережні готелі. Поштовхи також відчувалися на Криті.
Губернатор турецькій провінції Мугла повідомив, що в результаті землетрусу кілька людей отримали невеликі травми.
Мер Бодрума заявив, що землетрус спровокував тріщини в деяких старих будівлях.
Eyewitnesses said there were several aftershocks up to a magnitude of 5.8 https://t.co/Su8mWo2F1v pic.twitter.com/Uf3bRgfGqp— Daily Mail Online (@MailOnline) 21 липня 2017 р.
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