Суд закрив справу Ляшка. Він хоче перемогти на президентських виборах

Суд закрив справу проти лідера Радикальної партії Олега Ляшка щодо сумісництва, яку порушила НАЗК.

Про це таке рішення суду повідомів сам Ляшко після засідання.

"Справу закрито, ніякого правопорушення немає. Ми не порушуємо закон", - заявив Ляшко.

"Це сфальсифікована справа, бо я точно знаю, що я нічим іншим, крім депутатської діяльності не займаюся. Вони приховали докази відстуності в моїх діях правопорушення. І вони сфальсифікували протокол", - зазначив він.

Ляшко наголосив, що має намір йти на наступні президентські вибори, тому намагається дотримуватись закону.

"У мене великі амбіції, я хочу перемогти на президентських виборах, я хочу, щоб ми перемогли, тому ми дуємо на холодну воду… Перш ніж щось робити, я думаю, я не порушую закон. Це моя позиція", - зазначив він.

Ляшко при цьому заявив, що хоче ініціювати позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проекті про імпічмент, зняття депутатської недоторканності.

У свою чергу прокурор у цій справі Валентина Сеник пояснила, що вона не виступала стороною обвинувачення.

"Це не обвинувачення. Це є підтримання протоколу. Забезпечення прокурора у розгляді протоколу у вчиненні адміністративного правопорушення пов’язаного з корупцією", - сказала вона.

Синик заявила, що не побачила доказів вини Ляшка у справі. Так, за її словами, НАЗК заявляла, що Ляшко є одним із акціонерів товариства. "Однак такі докази в реєстраційній справі, а це є першоджерело, відсутні", - заявила Сеник.

Вона зауважила, що "уповноважена особа НАЗК склала протокол на підставі своїх внутрішніх переконань і здобутих доказів". Рішення суду може бути оскаржено.

Печерський суд розглядав подання НАЗК щодо Олега Ляшка. НАЗК звинувачувала його у суміщенні виконання депутатських функцій із роботою головним редактором газети "Політика".

Мосійчук стверджує, що газета не виходить "вже близько 10 років".

У своїй декларації Ляшко задекларував 33,33% корпоративних прав на ЗАТ "Редакція газети "Політика".

Українська правда