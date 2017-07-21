Суд закрыл дело Ляшко. Он хочет победить на президентских выборах

Суд закрыл дело против лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно совместительства, которое возбудила НАПК.



Об таком решении суда сообщил журналистам сам Ляшко после заседания.

"Дело закрыто, никакого правонарушения нет. Мы не нарушаем закон", - заявил Ляшко.

"Это сфальсифицированное дело, я точно знаю, что я ничем другим, кроме депутатской деятельности не занимаюсь. Они скрыли доказательства отсутствия в моих действиях правонарушения. И они сфальсифицировали протокол", - отметил он.

Ляшко отметил, что намерен идти на следующие президентские выборы, поэтому старается соблюдать закон.

"У меня большие амбиции, я хочу победить на президентских выборах, я хочу, чтобы мы победили, поэтому мы дуем на холодную воду ... Прежде чем что-то делать, я думаю. Я не нарушаю закон. Это моя позиция", - отметил он.

Ляшко при этом заявил, что хочет инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения проекта об импичменте, снятия депутатской неприкосновенности.

В свою очередь прокурор в этом деле Валентина Сеник объяснила, что она не выступала стороной обвинения.

"Это не обвинение. Это соблюдение протокола. Обеспечение прокурора в рассмотрении протокола в совершении административного правонарушения связанного с коррупцией", - сказала она.

Сеник заявила, что не увидела доказательств вины Ляшко в деле. Так, по ее словам, НАПК заявляла, что Ляшко является одним из акционеров общества. "Однако такие доказательства в регистрационном деле, а это первоисточник, отсутствуют", - заявила Сеник.

Она отметила, что "уполномоченное лицо НАПК составило протокол на основании своих внутренних убеждений и полученных доказательств". Решение суда может быть обжаловано.

Печерский суд должен рассмотреть представление НАПК по Олега Ляшко. НАПК обвиняет его в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".

Мосийчук утверждает, что газета не выходит "уже около 10 лет".

В своей декларации Ляшко задекларировал 33,33% корпоративных прав на ЗАО "Редакция газеты" Политика".

Украинская правда