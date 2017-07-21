На зустрічі Лукашенка і Порошенка жінка з голими грудьми кричала "Живе Білорусь"

Урочисту зустріч президента України та президента Білорусі намагалася зірвати жінка, яка показала свої груди в будівлі адміністрації і викрикувала "Живе Білорусь".

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Жінка розщебнула свою сорочку і почала викрикувати "Живе Білорусь!"

Її одразу схопили охоронці та вивели з зали урочистих подій АП.

Як повідомили УП у Femen жінку звати Анжеліна Діаш.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснить офіційний візит до України 20-21 липня.

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Як повідомляє його прес-служба, заплановано його переговори з президентом України Петром Порошенком у форматі "один на один" і в розширеному складі.



Очікується, що глави держав обговорять розвиток політичної, торговельно-економічної та гуманітарної співпраці між Білоруссю й Україною.

В Києві президента Білорусі Олександра Лукашенка зустрічали пікетом.

Роман Кравець, УП