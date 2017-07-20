Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенка в Києві зустрічають пікетом

Четвер, 20 липня 2017, 15:17

В Києві президента Білорусі Олександра Лукашенка зустрічають пікетом.

Про це інформує у четвер білоруська служба "Радіо Свобода".

"Білоруський громада Києва і білоруські добровольці проводять пікет на вулиці Банковій, де розташована Адміністрація українського президента. Вони вийшли на акцію під біло-червоно-білими і українськими прапорами", – йдеться в повідомленні.

 

Учасники пікету тримають також плакати з портретами російського президента Володимира Путіна і Олександра Лукашенка з підписом "Два чоботи пара".

Крім того, в руках учасників і портрети білоруського добровольця Тараса Аватарова, який засуджений в Білорусі на п'ять років позбавлення волі.

На акцію прийшла і мати Тараса – Людмила Поспєх.

Напередодні жінка звернулася до президента України Петра Порошенка із закликом заступитися за її сина, який захищав цілісність української території на Донбасі.

За її словами, Аватарова затримали не в Білорусі.

Вона стверджує, що молодого чоловіка нібито викрали в Києві спецслужби Росії і передали співробітникам КДБ, які відправили його спочатку в Гомель, а звідти поїздом до Мінська.

Як відомо, президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснить офіційний візит до України 20-21 липня.

Як повідомляє його прес-служба, заплановано його переговори з президентом України Петром Порошенком у форматі "один на один" і в розширеному складі.

Очікується, що глави держав обговорять розвиток політичної, торговельно-економічної та гуманітарної співпраці між Білоруссю й Україною.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Лукашенко
У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: