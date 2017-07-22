Внаслідок обстрілу Мар’їнки поранено 4 осіб, серед них 2 дітей
Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, поранено дітей трьох та дев’яти років і двох жінок.
Про це повідомляє українська сторна СЦКК.
Під обстріл, що відбувся 21 липня близько 21:00, знову потрапили житлові квартали Мар’їнки. Бойовики застосували автоматичні гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Внаслідок обстрілу житлових будинків по вулиці Молодіжній та героїв Чорнобиля, було поранено чотирьох місцевих мешканців, з яких двоє дітей.
Як уточнює МВС, в один з приватних будинків по вулиці Молодіжній близько 21:40 влучив артилерійський снаряд.
Дівчинка трьох років отримала осколкове поранення живота, дев’ятирічний хлопчик – осколкове поранення спини, правої гомілки та плеча, 19-річна жінка – осколкове поранення лівого передпліччя та лівого стегна.
Ще одна жінка 1963-го року народження отримала осколкове поранення лівого стегна.
Усі постраждалі доставлені до Курахівської районної лікарні. Їхній стан лікарі характеризують, як задовільний.
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