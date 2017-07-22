В результате обстрела Марьинки ранены 4 человека, среди них 2 детей

Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранены дети трех и девяти лет и две женщины.

Об этом сообщает Украинская Сторна СЦКК.

Под обстрел, состоявшийся 21 июля около 21:00, снова попали жилые кварталы Марьинки. Боевики применили автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела жилых домов по улице Молодежной и героев Чернобыля, были ранены четверо местных жителей, из которых двое детей.

Как уточняет МВД, в один из частных домов по улице Молодежной около 21:40 попал артиллерийский снаряд

Девочка трех лет получила осколочное ранение живота, девятилетний мальчик - осколочное ранение спины, правой голени и плеча, 19-летняя женщина - осколочное ранение левого предплечья и левого бедра.

Еще одна женщина 1963 года рождения получила осколочное ранение левого бедра, когда неопределенный снаряд взорвался у нее во дворе - на улице Героев Чернобыля..

Все пострадавшие доставлены в Кураховскую районную больницу. Их состояние врачи характеризуют, как удовлетворительное.