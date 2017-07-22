Мати полоненого Агєєва: Політики мають подумати, що люди не повинні стріляти одне в одного

Мати полоненого російського військовослужбовця Віктора Агєєва заявила, що політики мають "подумати над тим, щоб люди не стріляли одне в одного".

Про це вона заявила у коментарі "Новой газете" на побаченні із сином у Старобільську 22 липня.

"Хочу, щоб син скоріше повернувся додому, забути це все... зробити висновки. Забути не вийде, але висновки зробити треба. Висновок такий треба зробити, що люди не повинні стріляти одне в одного. І країни мають не воювати, а дружити. І щоб наші політики подумали про це, щоб не створювалися такі ситуації більше, з нашими дітьми", - додала Світлана Агєєва.

"І політики, і ЗМІ, і інші", - зазначила вона. На уточнююче питання "І Соловйов з Кисельовим?" Агєєва додала: "При усій повазі - так".

"Не хочеться нікого образити, але розпалювати (ворожнечу) не треба, а робити якісь рухи на зустріч одне одному", - зазначила Агєєва.

Також Агєєва зазначила, що зустрічі з сином сприяла українська сторона, а в Україні вона "очікувала побачити дещо інше".

"Насправді виявилося, що зустріч та відношення - толерантні, доброзичливі, намагалися приділити увагу... Відношення дуже хороше, людське", - зазначила мати полоненого росіянина.

Як відомо, 22 липня за сприяння президента України та СБУ у Старобільську відбулася зустріч полоненого російського військового Віктора Агєєва з матір'ю.

Українська правда