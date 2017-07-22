Полонений військовий Агєєв зустрівся з матір'ю, СБУ закликає Росію до звільнення заручників

У Старобільську (Луганська обл.) відбулася зустріч полоненого російського війського Віктора Агєєва з матір'ю, яка прибула в Україну напередодні.

Про це на брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Наші слідчі за дорученням глави держави (Петра Порошенка) пішли на зустріч і організували зустріч", - повідомив він.

"Зустріч проходить просто зараз у Старобільську", - додав Грицак.

Фото - Павло Канигін

"Ми закликаємо мати Агєєва після зустрічі з сином звернутися до президента РФ щодо звільнення усіх українських заручників, яких утримують в ОРДЛО", - заявив глава СБУ.

Він додав, що станом на 22 липня, за даними СБУ на території ОРДЛО утримуються 134 особи.

"В окупованому Криму - десятки кримськотатарських активістів, на території Росії - Карпюк, Сенцов, Сущенко, Кольченко та інші", - додав Грицак.

"Ми сподіваємось, що мама російського контрактника Агєєва та російські журналісти донесуть правду до громадян РФ щодо безпосередньої участі регулярних військ та кадрових військових і контрактників ЗС РФ на Донбасі. В інтересах самих росіян зупинити "трафик цинковых гробов российских наемников", - зазначив Грицак.

У свою чергу журналіст "Новой газеты" Павло Канигін, який також був присутній на зустрічі, повідомив, що спершу мати Агєєва побачилася із сином за участі журналістів, у т.ч. з іноземних видань, після чого була з Агєєвим наодинці.

"Мама передала синові посилку, у ній цукерки та речі. Віктор виглядає непогано, але видно, що сильно переживає. Зустріч з мамою для нього виявилася майже сюрпризом, він тільки сьогодні дізнався, що мама приїхала до нього. Чотири місяці вони не бачилися", - зазначив Канигін.

Він додав, що організувати зустріч допомагала адміністрація президента України та СБУ.

"Ніхто з російських представників за цей вже майже місяць, який Віктор перебуває під вартою, до нього не приходив. Навіть російський консул. Хоча в Харкові є Генеральне російське консульство", - додав Канигін і нагадав, що мати Агєєва зверталася з проханням про допомогу, у т.ч. через ЗМІ, до російського керівництва - президента, міністра оборони, до МЗС.

Як відомо, російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими у Луганській області. Зараз він перебуває в СІЗО у Старобільську.

Міноборони РФ спростовує інформацію про затримання російського військового, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Мати Агєєва Світлана раніше говорила, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.

Українська правда