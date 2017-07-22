На Запоріжжі в ДТП одна людина загинула, 9 госпіталізовано
У Запорізькій області внаслідок ДТП одна людина загинула, 9 госпіталізовано.
Як повідомили в облуправлінні ДержНС, аварія сталася на дорозі "Бердянськ - Енергодар" за 3 км від с.Василівка.
Легковий автомобіль Lada Priora зіштовхнувся з маршрутним таксі Mercedes-Benz Sprinter. В результаті ДТП водій автомобіля загинув на місці, 14 пасажирів доставлено на огляд у Василівську й Дніпрорудненську лікарні.
За фактом події розпочато розслідування.
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