На Запоріжжі в ДТП одна людина загинула, 9 госпіталізовано

У Запорізькій області внаслідок ДТП одна людина загинула, 9 госпіталізовано.

Як повідомили в облуправлінні ДержНС, аварія сталася на дорозі "Бердянськ - Енергодар" за 3 км від с.Василівка.

Легковий автомобіль Lada Priora зіштовхнувся з маршрутним таксі Mercedes-Benz Sprinter. В результаті ДТП водій автомобіля загинув на місці, 14 пасажирів доставлено на огляд у Василівську й Дніпрорудненську лікарні.

За фактом події розпочато розслідування.

Українські новини