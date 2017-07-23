В ОБСЄ відповіли Пушиліну на звинувачення в "упередженому ставленні"

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Неділя, 23 липня 2017, 00:32

В ОБСЄ заявили, що місія здійснює моніторинг на Донбасі і доповідає про факти, згідно з мандатом, схваленому 57 державами-учасницями ОБСЄ.

Про це йдеться в повідомленні ОБСЄ у відповідь на заяву одного з лідерів донецьких бойовиків Дениса Пушиліна, який звинуватив місію в "упередженому ставленні до народних республік".

"Факт полягає в тому, що СММ двічі довелося припинити польоти міні-БПЛА - в Ясинуватій і в районі насосної станції в Василівці - в зв'язку з вогневою активністю неподалік, при цьому щонайменше в одному випадку вогонь був націлений на БПЛА", - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ також підкреслили, що СММ оперативно доповіла про вибух, який спостерігачі чули в Василівці, на офіційній сторінці місії в Twitter. Крім того, обидва зазначених інциденти описані в щоденному звіті місії.

В ОБСЄ додали, що ці інциденти - це лише два випадки серед безлічі порушень Мінських домовленостей і мандата СММ.

"Місія чекає, що сторони усунуть зазначені обмеження, які накладаються на СММ в порушення підписаних домовленостей і мандата Місії, а також не створюватимуть нові обмеження свободи пересування СММ або інші перешкоди тільки з огляду на те, що оприлюднені Місією факти є незручними" - підкреслили в ОБСЄ .

Також в заяві йдеться про те, що місія очікує об'єктивності та відповідальності в своїх висловлюваннях про діяльність СММ.

Як відомо, 22 липня в місії ОБСЄ заявили, що бойовики не пускають спостерігачів СММ ОБСЄ до Новоазовська (ОРДО).

Бойовики заявили, що ними "було вжито вимушений захід здійснювати пропуск керівництва і патрулів СММ ОБСЄ через КПВВ і блокпости на загальних підставах, без будь-якого пріоритетного права проїзду".

Теми: ОБСЄ "ДНР"
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