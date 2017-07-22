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В ОРДО заявили, що не пустили ОБСЄ у Новоазовськ через обстріли

Субота, 22 липня 2017, 19:41

Один з ватажків бойовиків ОРДО Денис Пушилін заявив, що місію ОБСЄ бойовики не пропустили до Новоазовська через обстріли, які нібито здійснювали сили АТО.

Про це повідомляє онлайн-ресурс, підконтрольний бойовикам, посилаючись на заяву Пушиліна.

За його словами, у п'ятницю, коли перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг відвідав населені пункти Ясинувата, Крута Балка та Василівка, українські силовики нібито двічі відкрили вогонь з мінометів 120 мм - по району н.п. Ясинувата та Василівка, о 12:13 та о 14:35 та "спробували перехопити і відвезти на свою територію безпілотник ОБСЄ".

За словами Пушиліна, "керівництво моніторингової місії ніяк не відреагувало на ці порушення". 

При цьому ватажок бойовиків звинуватив керівництво СММ ОБСЄ в "упередженому ставленні до народних республік".

"Нами було вжито вимушений захід здійснювати пропуск керівництва і патрулів СММ ОБСЄ через КПВВ і блокпости на загальних підставах, без будь-якого пріоритетного права проїзду", - додав Пушилін,  пише РІА Новости

Як відомо, 22 липня в місії ОБСЄ заявили, що бойовики не пускають спостерігачів СММ ОБСЄ до Новоазовська (ОРДО).

"Старший по рангу член т.зв. "розвідки ДНР" цитує "накази" про відмову в доступі СММ ОБСЄ", - повідомили у місії.

Теми: ОБСЄДонбасДНР
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