Доба в АТО: 18 обстрілів, бойовики били з важких мінометів

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Неділя, 23 липня 2017, 06:50

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Доба що минула не стала повністю спокійною. Якщо з опівночі і до 18 години у зоні АТО спостерігалось відносне затишшя, то вже у вечірній час бойовики знову активізували вогневі провокації", - йдеться в повідомленні.

Так, після 18:00 на Луганському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики обстріляли українські позиції в районі населених пунктів Новозванівка, Жовте, Новотошківське, Кримське.

На Донецькому напрямку терористи о 20:00 та 21:30 били з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО біля Авдіївки. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, сепаратисти застосовували гранатомети в районі шахти Бутівка, а по Луганському працювала ворожа БМП.

На Маріупольському напрямку близько 20:00 і 22:00 під ворожий мінометний вогонь потрапили позиції сил АТО в Красногорівці.

У штабі зазначили, що в найбільш "гострих" ситуаціях, сили АТО відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і гранатометів.

Теми: АТО Донбас
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