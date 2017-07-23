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Сутки в АТО: 18 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов

Воскресенье, 23 июля 2017, 06:50
Сутки в АТО: 18 обстрелов, боевики били из тяжелых минометов

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 18 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Минувшие сутки не стали полностью спокойными. Если с полуночи и до 18 часов в зоне АТО наблюдалось относительное затишье, то уже в вечернее время боевики вновь активизировали огневые провокации", - говорится в сообщении.

Так, после 18:00 на Луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Новозвановка, Желтое, Новотошковское, Крымское.

На Донецком направлении террористы в 20:00 и 21:30 били из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО возле Авдеевки. ВСУ открывали ответный огонь.

Кроме того, сепаратисты применяли гранатометы в районе шахты Бутовка, а по Луганскому работала враждебная БМП.

На Мариупольском направлении около 20:00 и 22:00 под вражеский минометный огонь попали позиции сил АТО в Красногоровке.

В штабе отметили, что в наиболее "острых"  ситуациях, силы АТО открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Темы: АТОДонбасс
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