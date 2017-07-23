Німеччина попередила РФ про погіршення відносин через турбіни Siemens - ЗМІ

Німеччина попередила Росію про те, що порушення санкцій, в тому числі доставка до Криму чотирьох газових турбін, що поставляються до Росії Siemens, ускладнюють політичні відносини між двома країнами.

Про це повідомляє в неділю Reuters з посиланням на Bild am Sonntag.

Газета цитує представника міністерства закордонних справ, який заявив, що уряд Німеччини кілька разів звертав увагу Москви на порушення існуючих санкцій та неправомірні дії російських компаній.

Президент Росії Володимир Путін запевнив Зігмара Габріеля, тодішнього міністра економіки Німеччини, що турбіни не використовуватимуться в Криму. Як відомо, Габріель зараз є міністром закордонних справ Німеччини.

"Уряд знову нагадав Росії про ці запевнення і вказав, що таке масове порушення санкцій може покласти новий тягар на відносини між Німеччиною і Росією", - пише Bild am Sonntag.

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Пізніше агентство повідомило, що в порт Феодосії анексованого Криму були доставлені ще дві газові турбіни, які за формою і розміром відповідають фотографіям турбін Siemens.

Siemens оголосив, що у зв'язку з незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву німецького концерну Siemens про припинення поставок російським компаніям.

Президент Росії Володимир Путін особисто обіцяв владі Німеччини, що газові турбіни Siemens не потраплять до Криму.

Німецьке видання WirtschaftsWoche повідомляло, що президент Росії Володимир Путін особисто обіцяв владі Німеччини, що газові турбіни Siemens не потраплять до Криму.

Українська правда