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Германия предупредила РФ об ухудшении отношений из-за турбин Siemens – СМИ

Воскресенье, 23 июля 2017, 09:38
Германия предупредила РФ об ухудшении отношений из-за турбин Siemens – СМИ

Германия предупредила Россию о том, что нарушения санкций, в том числе доставка в Крым четырех газовых турбин, поставляемых в Россию Siemens, усложняют политические отношения между двумя странами.

Об этом сообщает в воскресенье Reuters со ссылкой на Bild am Sonntag.

Газета цитирует представителя министерства иностранных дел, который заявил, что правительство Германии несколько раз обращало внимание Москвы на нарушения существующих санкций и неправомерные действия российских компаний.

Президент России Владимир Путин заверил Зигмара Габриэля, тогдашнего министра экономики Германии, что турбины не будут использоваться в Крыму. Как известно, Габриэль сейчас является министром иностранных дел Германии.

"Правительство снова напомнило России об этих заверениях и указало, что такое массовое нарушение санкций может возложить новое бремя на отношения между Германией и Россией", - пишет Bild am Sonntag.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Крым были поставлены турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Позже агентство сообщило, что в порт Феодосии аннексированного Крыма были доставлены еще две газовые турбины, которые по форме и размеру соответствуют фотографиям турбин Siemens.

Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерениях судиться, требуя от русских вывоз турбин из Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление немецкого концерна Siemens о прекращении поставок российским компаниям.

Украинская правда

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Темы: ГерманияРосcия
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