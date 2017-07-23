Московський суд заочно арештував прокурора ГПУ в справі Януковича

Басманний суд Москви за клопотанням Слідчого комітету заочно заарештував прокурора Головної військової прокуратури України Руслана Кравченка і слідчого з особливо важливих справ Вадима Приймачка.

Як повідомили "Фонтанці" в Басманному суді Москви, ввечері 20 липня були розглянуті і задоволені клопотання, з яких випливає, що Кравченко і Приймачок є обвинуваченими у кримінальній справі, порушеній за статтею 299 російського КК "Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності або незаконне порушення кримінальної справи, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину".

Прокурор Кравченко в даний час підтримує обвинувачення в заочному судовому процесі над екс-президентом Віктором Януковичем у справі про держзраду.

Слідчий Приймачок домігся через суд права на виїмку документів в адміністрації президента Росії на вулиці Іллінка в Москві. Минулого року прокуратурою України порушена і розслідується справа щодо міністра оборони Сергія Шойгу і сімнадцяти російських чиновників.