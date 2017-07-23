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Московский суд заочно арестовал прокурора ГПУ по делу Януковича

Воскресенье, 23 июля 2017, 11:53
Руслан Кравченко

Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета заочно арестовал прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам Вадима Приймачка.

Как сообщили "Фонтанке" в Басманном суде Москвы, вечером 20 июля были рассмотрены и удовлетворены ходатайства, из которых следует, что Кравченко и Приймачок являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному по статье 299 российского УК "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления".

Прокурор Кравченко в настоящее время поддерживает обвинение в заочном судебном процессе над экс-президентом Виктором Януковичем по делу о госизмене.

Следователь Приймачок добился через суд права на выемку документов в администрации президента России на улице Ильинка в Москве. В прошлом году прокуратурой Украины возбуждено и расследуется дело в отношении министра обороны Сергея Шойгу и семнадцати российских чиновников.

Темы: РосcиясудГенпрокуратураЯнукович
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