ДФС: дозвіл на ремонтні роботи отримано, але відбуваються провокації

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Неділя, 23 липня 2017, 12:27

Дозвіл на виконання робіт з відновлення електропостачання до Донецької фільтрувальної станції отримано з боку України та РФ, але огляд ділянки не розпочато через обстріли.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter з посиланням на українську сторону СЦКК.

Там зазначили, що з 8 ранку неділі в районі ДФС фіксуються провокації.

У МінТОТ уточнили, що Донецьку фільтрувальну станцію зупинено через обрив лінії електропередач. При цьому 1-й підйом Південно-Донбаського водогону працює.

Як повідомляла українська сторона СЦКК, 22 липня близько 19:20 Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена і в черговий раз припинила роботу.

Згідно з повідомленням, про інцидент СЦКК повідомили співробітники станції. При цьому через 20 хвилин бойовики ОРДО заявили про нібито обстріл з боку ЗСУ, в результаті якого була пошкоджена лінія електромереж, що живить станцію.

Українська правда

Теми: Донбас
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