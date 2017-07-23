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СЦКК: ДФС знову знеструмлена в результаті обстрілу бойовиків

Неділя, 23 липня 2017, 00:53
СЦКК: ДФС знову знеструмлена в результаті обстрілу бойовиків

22 липня близько 19:20 Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена і в черговий раз припинила роботу.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

Згідно з повідомленням, про інцидент СЦКК повідомили співробітники станції. При цьому через 20 хвилин бойовики ОРДО заявили про нібито обстріл з боку ЗСУ, в результаті якого була пошкоджена лінія електромереж, що живить станцію.

"Українська сторона впевнена, що цей фейковий обстріл ні що інше, як інсинуація з метою дискредитації української влади та ЗСУ", - підкреслили в СЦКК.

У повідомленні говориться, що це вже друга подібна спроба з боку бойовиків "ДНР" за два останніх дня.

"Так, вчора, під час з’ясування групою експертів обсягу ремонтно-відновлювальних робіт на пошкоджених магістральних водоводах від насосної станції Південно-Донбаського водоводу до ДФС поблизу населеного пункту Василівка, бойовики влаштували вибух заздалегідь прихованого боєприпасу з метою імітування обстрілу з боку ЗСУ", - відзначили в СЦКК.

Теми: ДонбасАТО
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