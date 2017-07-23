Бойовики обстріляли Зайцеве, пошкоджено будинки

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Неділя, 23 липня 2017, 15:51

Внаслідок обстрілу бойовиками Зайцевого в неділю пошкоджено будинки.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області, терористи відкрили вогонь по населеному пункту близько 9 ранку. Інформація про подію надійшла до поліції о 13-48.

В результаті влучення снарядів пошкоджено два будинки. По вул. Лескова снаряд влучив у нежилий будинок, по вул. Вернадського – у дах літньої кухні.

За попередньою інформацією, потерпілих в результаті обстрілу немає.

Факт буде внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Теми: АТО Донецька область
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