Бойовики обстріляли Зайцеве, пошкоджено будинки

Внаслідок обстрілу бойовиками Зайцевого в неділю пошкоджено будинки.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області, терористи відкрили вогонь по населеному пункту близько 9 ранку. Інформація про подію надійшла до поліції о 13-48.

В результаті влучення снарядів пошкоджено два будинки. По вул. Лескова снаряд влучив у нежилий будинок, по вул. Вернадського – у дах літньої кухні.

За попередньою інформацією, потерпілих в результаті обстрілу немає.

Факт буде внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.