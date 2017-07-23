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Боевики обстреляли Зайцево, повреждены дома

Воскресенье, 23 июля 2017, 15:51

В результате обстрела боевиками Зайцево в воскресенье повреждены дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, террористы открыли огонь по населенному пункту около 9 утра. Информация о происшествии поступила в полицию в 13-48.

В результате попадания снарядов повреждены два дома. По ул. Лескова снаряд попал в нежилой дом, по ул. Вернадского - в крышу летней кухни.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.

Факт будет внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Темы: АТОДонецкая область
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