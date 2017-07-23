У Москві мітингують, вимагаючи вільний інтернет

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Неділя, 23 липня 2017, 16:58

У центрі Москви сотні людей вийшли на марш "За вільний інтернет".

Як повідомляє "Радіо Свобода", головні вимоги організаторів акції - скасувати цензуру в інтернеті, реабілітувати фігурантів кримінальних справ "за репости і лайки", а також відправити у відставку главу Роскомнадзора Олександра Жарова.

Акцію узгоджено з мерією столиці. Заявку у мерію подавали Партія народної свободи, "Демократичний вибір", Партія 5 грудня, Піратська партія Росії, Лібертаріанська партія і рух "Роскомсвобода".

16 липня аналогічна акція пройшла у Санкт-Петербурзі.

Як зазначив один з організаторів акції у Москві, член ради московського регіонального відділення ПАРНАС Еміль Халіков, передумов для проведення маршу було багато - "від" законів Яровий "і до сьогоднішнього дня, все це назрівало і врешті-решт вилилося в конфлікт Олександра Жарова і Павла Дурова" .

"Заборонна політика систематично проводиться вже величезну кількість років. Приблизно такий же сценарій ми бачимо в роботі влади з інтернетом. Заборонні закони, постанови та повноваження Роскомнадзора і, в принципі, "інтернет-свавілля" будуть збільшуватися, ми побачимо повний хаос в інтернеті, коли звичайні користувачі інтернету отримуватимуть кримінальні справи, а інтернет-ресурси будуть блокуватися", - зазначив він.

Як відомо 21 липня Держдума РФ прийняла закони про регулювання роботи месенджерів і про заборону засобів обходу блокування сайтів, які вступлять в чинності 1 січня 2018 р. і 1 листопада 2017 р. відповідно.

Згідно з доповіддю правозахисної організації Freedom House, Росія входить в двадцятку країн з "невільних інтернетом".

Теми: Росія цензура інтернет
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