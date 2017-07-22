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Путин рассказал об ограничениях для информации в интернете

Суббота, 22 июля 2017, 21:47

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет цензуры, а распространение информации в интернете надо ограничивать законами.

Об этом Путин заявил во время встречи с детьми и подростками в образовательном центре "Сириус" в Сочи, пишет Крым Реалии.

"У нас вообще цензуры нигде нет. В Советском Союзе была цензура, она была официальная, даже соответствующие органы были, цензоры, они работали, зарплату за это получали. Никакой цензуры у нас сейчас нет ни в одной сфере", – заявил Путин, комментируя вопрос, считает ли он оправданной цензуру в интернете.

"(что) касается свободы интернета, там должно быть разрешено все, что не запрещено законом. ... Общество должно себя оградить от преступных посягательств. Поэтому здесь должны действовать такие же законы, какие действуют везде при регулировании общественной, государственной деятельности", – отметил президент РФ. 

При этом он высказался против использования псевдонимов в интернете.

Как известно, 21 июля Госдума РФ приняла законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов, которые вступят в силу 1 января 2018 и 1 ноября 2017 соответственно.

Согласно документам, администрация сервисов должна устанавливать личность пользователей (по телефону) и ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Также документы предусматривают блокировку "анонимайзеров" и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов "Роскомнадзора".

Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ России и полиция.  

Госдума также приняла закон об усилении контроля за продажей SIM-карт.

Темы: ПутинцензураРосcияСМИ
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