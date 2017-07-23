Генштаб: РФ стягнула до кордону 3 дивізії, призначені для швидких наступальних дій

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Неділя, 23 липня 2017, 20:31

Російська Федерація наростила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілецькими дивізіями, які по суті призначені для ведення швидких наступальних дій. 

Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко. 

"Це третя (пункт постійної дислокації - Валуйки), 144-та (Смоленськ) та 150 (Новочеркаськ) мотострілецькі дивізії. Дуже символічним є обрання російським керівництвом саме цих з'єднань для розгортання на постійній основі біля східних кордонів України", - зазначив Муженко. 

 

За його словами, організаційно-штатна структура, озброєння, та військова техніка, яка надходить на їх комплектування свідчить про те, що ці російські дивізії є по своїй суті ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій. 

Українська правда 

Теми: Росія кордон армія
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