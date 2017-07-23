Генштаб: РФ стянула к границе 3 дивизии - для быстрых наступательных действий

Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые по сути предназначены для ведения быстрых наступательных действий.

Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Это третья (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для дислокации на постоянной основе у восточных границ Украины", - отметил Муженко.

По его словам, организационно-штатная структура, вооружение, и военная техника, поступающая на их комплектования свидетельствует о том, что эти русские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий.

Украинская правда