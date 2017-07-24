У штабі АТО показали наслідки обстрілу Зайцевого

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Понеділок, 24 липня 2017, 07:55

Внаслідок обстрілу житлових кварталів селища Зайцеве три будинки повністю згоріли.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК

В СЦКК уточнили, що обстріл в районі селища Зайцеве відбувся  23-го липня близько 11:15.

Внаслідок обстрілу бойовиками зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів з використанням запалювальних куль спочатку загорілася трава, а потім вогонь перекинувся на три житлові будинки по вулицях Мересьєва, Лєскова та Вернадського.

 
всі фото: прес-центр штабу АТО
 
 

Мешканці вчасно залишили свої оселі, але повертатися їм вже немає куди. Всі три будинки майже повністю згоріли.

Українська сторона категорично засуджує злочинні дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, які ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення та позбавляють їх даху над головою.

"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей" - наголошується у повідомленні.

Як повідомлялось, 23 липня незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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