Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 14 обстрілів, поранено одного бійця ЗСУ

Понеділок, 24 липня 2017, 07:27

У зоні проведення АТО минулої доби незаконні збройні формування ввечері активізували обстріли українських позицій. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом 23 липня незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я.

Так, на Луганському напрямку, з гранатометів і мінометів бойовики двічі били по Кримському, Новоолександрівці, а також з БМП по Новозванівці.

На Донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах ЗСУ поблизу Кам’янки та на шахті Бутівка.

На Маріупольському напрямку близько 20:00 бандформування застосовували гранатомети і стрілецьку зброю по українських захисниках у районі Мар’їнки. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. Крім того, під гранатометним вогнем опинились і будинки мирних мешканців селища. 

У штабі зазначили, що на більшість провокацій ворога українські військові оперативно відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомлялось, внаслідок обстрілів, які бойовики вели по  н.п. Зайцеве 23 липня, повністю згоріли три будинки.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
Усі новини...
Реклама: