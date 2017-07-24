Порошенко погодився, щоб жертв кібератак не штрафували за невчасні накладні

Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє не штрафувати за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок кібератак.

Цей закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

Верховна Рада 13 липня внесла зміни до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу щодо незастосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних унаслідок несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерних мереж платників податків.

Голова парламенту підписав його 14 липня, а президент – 24 липня.

Відповідно до закону, до платника податків не застосовуватимуть санкції за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, які були складені з 1 червня до 30 червня, – за умови реєстрації таких податкових накладних не пізніше 31 липня.

Податкові накладні та/або розрахунки коригувань до податкових накладних складені у червні й зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше 31 липня, вважатимуть своєчасно зареєстрованими.

Те саме стосується акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних.

Також штрафні санкції не застосують до узгоджених сум грошових зобов’язань, із граничним строком сплати 30 червня.

Крім того, тимчасово до 31 грудня 2017 року у разі втрати та/або пошкодження інформації (у тому числі, у базах даних обліку платника податків) через несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерних мереж платник податків впродовж 10 календарних днів з дня набрання чинності цим законом має письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку.

Він має надати документи, що підтверджують пошкодження інформації.

У разі неможливості проведення перевірки платника податків орган контролю переносить терміни проведення таких перевірок до дати відновлення інформації, але не пізніше 31 грудня.

Платник податків зобов'язаний відновити втрачену та/або пошкоджену інформацію щодо сплат.

Як відомо, 27 червня Україну потряс потужний вірус "Petya", який вразив і державні установи та великі підприємства, і банки, і бізнес, і приватних осіб.

Олена Рощенко, УП