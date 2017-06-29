Вірус Petya зачепив понад 1,5 тисячі юридичних і фізичних осіб

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Четвер, 29 червня 2017, 10:01

За останні дві доби до Національної поліції України з повідомленнями про блокування роботи комп'ютерної техніки вірусом-шифрувальником звернулися 1508 юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомляє 29 червня прес-секретар НПУ Ярослав Тракало.

Із них 178 – з офіційними заявами: це 52 приватні організації, ще 26 звернень надійшло від державних установ.

У всіх інших випадках потерпілі зверталися до поліції винятково з метою отримання консультацій.

На даний час 115 таких фактів зареєстровано в журналі Єдиного обліку про вчинені кримінальні порушення та інші події. Вирішується питання щодо їх правової кваліфікації.

За 63 фактами відомості вже внесено до ЄРДР за ст. 361 КК України.

Зазначається, що кіберполіція спільно з провідними фахівцями як українських IT компаній, так і зарубіжних організацій (Європол, Cisco), працюють над подоланням наслідків вірусної атаки.

Як відомо, 27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A  на мережі українських банків і великих компаній.  Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

Українська правда

Теми: хакери
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