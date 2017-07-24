СЦКК: Бойовики ОРДО випробовують новий вид забороненої зброї

Бойовики окремих районів Донецької області почали використовувати мобільні чотирьохствольні реактивні системи залпового вогню, розроблені у 2015 році.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

Згідно з інформацією, зброю виготовив нібито так званий "Республіканський центр науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт "ДНР".

Вже встановлено, що один з таких виробів бойовики застосували під час обстрілу населеного пункту та позицій Збройних Сил України в районі Красногорівки 20 липня 2017 року.

"Враховуючи результати його бойового застосування, цілком ймовірно, що найближчим часом цей вид РСЗВ буде доволі часто застосовуватись НЗФ ОРДО при обстрілах населених пунктів та позицій сил АТО, незважаючи на те, що використання реактивних систем залпового вогню категорично заборонено Мінськими угодами", - заявили у СЦКК.

Співробітники СЦКК передали моніторинговій місії ОБСЄ наявні фото та відеоматеріали щодо цього виробу та висловили сподівання, що це допоможе краще ідентифіковувати невідомі спостерігачам типи озброєння на території ОРДО та ОРЛО.

"Використання цього озброєння з боку незаконних збройних формувань ОРДО свідчить про грубі порушення Мінських домовленостей, відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення", - сказано у заяві.

Українська правда