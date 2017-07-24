СЦКК: Боевики ОРДО испытывают новый вид запрещенного оружия

Боевики отдельных районов Донецкой области начали использовать мобильные четырехствольные реактивные системы залпового огня, разработанные в 2015 году.

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Согласно информации, оружие якобы изготовил так называемый "Республиканский центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "ДНР".

Уже установлено, что одно из таких изделий боевики применили при обстреле населенного пункта и позиций Вооруженных Сил Украины в районе Красногоровки 20 июля 2017 года.

"Учитывая результаты его боевого применения, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет довольно часто применяться НВФ ОРДО при обстрелах населенных пунктов и позиций сил АТО, несмотря на то, что использование реактивных систем залпового огня категорически запрещено минского соглашениями", - заявили в СЦКК.

Сотрудники СЦКК передали мониторинговой миссии ОБСЕ имеющиеся фото и видеоматериалы по этому изделию и выразили надежду, что это поможет лучше идентифицировать неизвестные наблюдателям типы вооружения на территории ОРДО и ОРЛО.

"Использование этого вооружения со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствует о грубых нарушениях Минских договоренностей, откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения", - сказано в заявлении.

Украинская правда