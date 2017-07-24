Розборки зі стріляниною в Дніпрі: 1 загиблий, 6 поранених

У Дніпрі на проспекті Гагаріна в результаті з'ясування стосунків між двома групами одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Як повідомили в прес-службі ГУ ГНПУ в Дніпропетровській області ввечері в понеділок, дві групи чоловіків словесно з'ясовували стосунки, однак, після того, як не змогли досягти компромісу, почалася стрілянина.

"Одна людина загинула", - підтвердили в поліції.

Як стало відомо "Інтерфакс-Україна", ще 6 осіб з вогнепальними пораненнями були доставлені в обласну лікарню ім. Мечникова.

"Двоє перебувають у важкому стані. Лікарі оперують двох. Потерпілі надійшли з вогнепальними пораненнями ніг, голови, живота", - підтвердили лікарі.

По області оголошено перехоплення зниклих з місця події інших учасників конфлікту. Перехожі не постраждали.