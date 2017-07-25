Суд разрешил заочно расследовать дело экс-замминистра промполитики Кучера и его сыновей

Суд разрешил ГПУ заочное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Министра промышленной политики Украины - председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Константина Кучера и его сыновей.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как известно, Кучер и его сыновья подозреваются в том, что в 2010 году они по предварительному сговору незаконно завладели государственными средствами на сумму 1,5 млн долларов.

Все трое были объявлены в розыск еще в 2013 году. Их местонахождение неизвестно. Один из сыновей находится в розыске Интерпола.

В апреле 2012 года ГПУ открыла уголовное дело против Константина Кучера и его сыновей Романа и Антона по факту завладения средствами госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова" на сумму 1,5 млн долларов.

Кучер покинул Украину в 2011 году.

В июле этого года стало известно, что Франция предоставила Кучеру статус беженца.