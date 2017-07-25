Поліція: стрілянина у Дніпрі пов'язана з економічними питаннями
Перестрілка в місті Дніпро увечері 24 липня, в якій загинули двоє АТОшників, сталась через економічні, а не кримінальні чи політичні питання.
Про це заявив заступник начальника – начальник кримінальної поліції Головного управління Нацполіціі у Дніпропетровській області Олег Грозь на брифінгу 25 липня.
"Десь о 19 годині в ресторані "Дім", проспект Гагаріна-95, учасники події зустрілися, у них була розмова з приводу з'ясування якихось своїх особистих питань. Зустріч не носила кримінальних, політичних і іншого характеру – на зустрічі вирішувалися виключно економічні питання. Вочевидь, не дійшли згоди – й одна зі сторін вирішила вирішити його силовим способом", – сказав він.
"В результаті у нас виникла перестрілка, в результаті перестрілки – два загиблих і п'ять осіб поранено, в тому числі Едмонд Саакян і четверо нападників", – констатував полковник.
"Двох людей із цих чотирьох затримано за 208 статтею, їм висувається вже звинувачення, і роль ще двох людей буде вивчена", – повідомив Грозь.
Пізніше на брифінгу уточнили: "Багато хто з нас намагався пов'язати цей інцидент із подіями 9 травня з однієї причини, що Едмонд (Саакян) є головою комісії з роботи з правоохоронними органами та прокуратурою щодо подій 9 травня".
"На сьогодні я вам можу сказати, що однозначно – це не події, пов'язані з 9 травня", – повідомив учасник брифінгу.
Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.
Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.
Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.
Поліція розглядає цей напад як умисне убивство.
Олена Рощенко, УП, доповнено
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.