Поліція: стрілянина у Дніпрі пов'язана з економічними питаннями

Перестрілка в місті Дніпро увечері 24 липня, в якій загинули двоє АТОшників, сталась через економічні, а не кримінальні чи політичні питання.



Про це заявив заступник начальника – начальник кримінальної поліції Головного управління Нацполіціі у Дніпропетровській області Олег Грозь на брифінгу 25 липня.



"Десь о 19 годині в ресторані "Дім", проспект Гагаріна-95, учасники події зустрілися, у них була розмова з приводу з'ясування якихось своїх особистих питань. Зустріч не носила кримінальних, політичних і іншого характеру – на зустрічі вирішувалися виключно економічні питання. Вочевидь, не дійшли згоди – й одна зі сторін вирішила вирішити його силовим способом", – сказав він.

"В результаті у нас виникла перестрілка, в результаті перестрілки – два загиблих і п'ять осіб поранено, в тому числі Едмонд Саакян і четверо нападників", – констатував полковник.



"Двох людей із цих чотирьох затримано за 208 статтею, їм висувається вже звинувачення, і роль ще двох людей буде вивчена", – повідомив Грозь.



Пізніше на брифінгу уточнили: "Багато хто з нас намагався пов'язати цей інцидент із подіями 9 травня з однієї причини, що Едмонд (Саакян) є головою комісії з роботи з правоохоронними органами та прокуратурою щодо подій 9 травня".



"На сьогодні я вам можу сказати, що однозначно – це не події, пов'язані з 9 травня", – повідомив учасник брифінгу.

Як відомо, 24 липня ввечері у Дніпрі в результаті перестрілки загинув на місці колишній воїн-доброволець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Олексій Вагнер, у дорозі до лікарні помер колишній боєць 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максим Іващук.

Отримав поранення в живіт і перебуває в реанімації адвокат, волонтер і доброволець 20-го мотопіхотного батальйону Едмонд Саакян.

Брат Едмонда Едуард Саакян поранень не отримав.

Поліція розглядає цей напад як умисне убивство.

Олена Рощенко, УП, доповнено