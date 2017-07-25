Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під час стрілянини в Дніпрі були вбиті бійці АТО

Вівторок, 25 липня 2017, 05:25
Під час стрілянини в Дніпрі були вбиті бійці АТО
Facebook Maksimus Troy

В результаті стрілянини в Дніпрі увечері 24 липня загинуло двоє військовослужбовців АТО, а відомий в місті адвокат, воїн-доброволець був поранений.

Про це повідомляє видання "Дніпроград".

Так, за непідтвердженими даними, на місці події від кульового поранення в голову загинув колишній боєць 11 батальйону 59 бригади з позивним "Щука".

Також численні поранення отримав ветеран АТО Олексій Вагнер, який служив в 20 окремому батальйоні 93 мотопіхотної бригади. Він був доставлений в лікарню, але там помер.

Крім того, поранення отримав адвокат Едмонд Саакян. За словами лікарів, зараз його стан стабілізувався, і його життю ніщо не загрожує.

Депутат міської ради Кривого Рогу Микола Колесник підтвердив загибель і поранення бійців АТО.

"З приводу стрілянини в Центрі Дніпра. Не було ніяких "обоюдних" разборок озброєних угрупувань. З машини вийшло тіло і відстрілялось з автомата по АТОшніках, потім сіло в автівку та поїхало геть. Знаю точно що загинув хлопець з 20-ки, та важко поранили Едмонда Саакяна, теж з 20-ки", - написав він у Facebook.

Раніше поліція повідомляла, що в результаті стрілянини в Дніпрі загинули двоє людей, ще четверо були поранені.

"Українська правда" у Threads

Теми: Дніпровбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
Усі новини...
Реклама: