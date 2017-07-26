Волкер: Проблема Криму не відрізняється від проблеми Донбасу

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Середа, 26 липня 2017, 02:09

Про визнання дій Росії в Криму і на сході України не може бути й мови.

Про це спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время", пише Радіо Свобода.

За його словами, проблема Криму нічим не відрізняється від проблеми східної України або Донбасу.

"Це територія, яка була захоплена і окупована, а у випадку Криму Росія також заявила, що анексувала цю територію. Це просто неприйнятно - ви не можете просто прийти і захопити шматок чужої країни. Тому не може бути ніякого визнання, ніякої легітимності ні для російських кроків на сході України, ні в Криму ", - підкреслив Волкер.

"Кожен раз, коли росіяни приходять і кажуть: "Зніміть санкції! Зніміть санкції!", ми знаємо, що є причина, з якої вони це говорять, тому що це має значення для Росії. І якщо існуючі санкції ще не ефективні, це не привід для зміни курсу - це привід подумати про те, що ще ми можемо зробити, щоб дістатися до точки, де ми дійсно можемо все вирішити", - заявив Волкер, вказавши на необхідність послідовного застосування санкцій для припинення конфлікту на сході України.

Як повідомлялося, Волкер також заявив, що Вашингтон активно розглядає питання поставок оборонної зброї Україні для боротьби з бойовиками на Донбасі.

Теми: Крим Донбас США Росія
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