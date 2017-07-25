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У США активно розглядають надання Україні зброї – Волкер

Вівторок, 25 липня 2017, 14:02

Спецпредставник США щодо Східної України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання поставок оборонної зброї Україні для боротьби з бойовиками на Донбасі.

Про він повідомив у коментарі BBC.

За його словами, таким чином Україна стане досить сильною, аби змінити поведінку Кремля.

"Оборонна зброя дозволила б Україні, наприклад, захистити себе і відвести танки та фактично допомогла б зупинити російську агресію щодо України", – зазначив він.

Волкер висловив переконання, що такий крок з боку США не буде провокацією.

"Я думаю, спір про те, що це спровокує Росію або зробить Україну занадто самовпевненою, тільки погіршує ситуацію", – сказав він.

Водночас спецпредставник додав, що успіх у встановленні миру на сході України потребує "нового стратегічного діалогу з Росією".

Як повідомлялося, в раніше липні, виступаючи перед комітетом Сенату з питань збройних сил, генерал ВПС США Пол Сельва заявив, що американські військові готові надати летальну зброю Україні й справа залишається за Білим домом.

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Україна готова прийняти летальне озброєння від США.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДонбасАТОзброя
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