Порошенко про санкції для Росії: Ціна агресії має зростати

Президент Петро Порошенко втішений тим, що Палата представників США підтримала законопроект, який дозволить посилити санкції для Російської Федерації.

"Важливе рішення Конгресу США щодо санкцій проти Росії за потужної двопартійної підтримки. Ціна агресії має зростати!", – написав він у Twitter.

Important decision by the US Congress on sanctions against Russia upon solid bipartisan support. Price for aggression shall keep rising! pic.twitter.com/SXwlF8txra — Петро Порошенко (@poroshenko) July 26, 2017

Перший заступник голови Верховної Ради і учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко також подякувала Конгресу США за підтримку санкцій.

"419 за – це дуже потужно і однозначно. Росія – агресор. Має відповісти за все. А ми на правильному шляху на нашому дипломатичному фронті", – вважає вона.

Депутат і голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв також зазначив, що Конгрес США майже одноголосно схвалив "санкції проти трійки неадекватних режимів – Росія, Іран, Північна Корея".

"Це не косметичні, а болючі обмеження, які змусили підстрибнути на стільцях та запанікувати і агресорів в Кремлі, і посіпак та путінферштеєєрів в Європі", – написав він у Facebook.

"Закон ще має пройти Сенат і підпис Трампа, дата розгляду поки невідома, але вже можна сказати що переконливість голосування конгресменів матиме неабиякий вплив на подальше проходження санкцій, які вже назвали безпрецедентними з часів холодної війни", – додав парламентар.

Олена Рощенко, УП