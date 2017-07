Порошенко про санкції для Росії: Ціна агресії має зростати

Президент Петро Порошенко втішений тим, що Палата представників США підтримала законопроект, який дозволить посилити санкції для Російської Федерації.

"Важливе рішення Конгресу США щодо санкцій проти Росії за потужної двопартійної підтримки. Ціна агресії має зростати!", – написав він у Twitter.

Important decision by the US Congress on sanctions against Russia upon solid bipartisan support. Price for aggression shall keep rising! pic.twitter.com/SXwlF8txra