У Росії заявили, що санкції США псують нормалізацію відносин

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Середа, 26 липня 2017, 10:17

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вважає дії США кроком до знищення перспектив для нормалізації відносин з РФ.

Про це повідомляє ТАСС.

"Те, що відбувається не вкладається в рамки здорового глузду. Автори і спонсори цього законопроекту роблять дуже серйозний крок у напрямку знищення перспектив для нормалізації відносин з Росією", - сказав Рябков.

Він заявив, що Москва "не піддається емоціям" і продовжить шукати форми для результативного діалогу з США.

"Будемо працювати на пошуки шляхів руху вперед, наполегливо, послідовно шукати форми для пошуку компромісу з питань, які значимі і для Росії, і, я думаю, для США: боротьба з тероризмом, з розповсюдженням зброї масового знищення. Тим багато, і ми до цій співпраці готові ", - сказав Рябков.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ. 

Законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана президентом США.

"Європейська правда"

Теми: санкції Росія США
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