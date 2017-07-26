У Києві у дев'ятиповерхівці стався вибух
У Києві на вулиці Бурмістенка, 12 у житловій 9-поверхівці стався вибух з послідуючим горінням.
Про це "Українській правда. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.
За її словами, вибух пролунав у квартирі на 2 поверсі. Частково зруйновано перекриття між 1 та 2 поверхами.
"Внаслідок вибуху сталася пожежа. На місце виїхали рятувальники", - сказала Водолага.
З будинку евакуювали 20 осіб.
Інформації про можливих жертв та причину вибуху наразі немає.
Доповнюється...
Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.