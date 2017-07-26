У Києві у дев'ятиповерхівці стався вибух

У Києві на вулиці Бурмістенка, 12 у житловій 9-поверхівці стався вибух з послідуючим горінням.

Про це "Українській правда. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

За її словами, вибух пролунав у квартирі на 2 поверсі. Частково зруйновано перекриття між 1 та 2 поверхами.

"Внаслідок вибуху сталася пожежа. На місце виїхали рятувальники", - сказала Водолага.

З будинку евакуювали 20 осіб.

Інформації про можливих жертв та причину вибуху наразі немає.

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Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"