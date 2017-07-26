У Києві у дев'ятиповерхівці стався вибух

2578 переглядів
Середа, 26 липня 2017, 16:42

У Києві на вулиці Бурмістенка, 12 у житловій 9-поверхівці стався вибух з послідуючим горінням.

Про це "Українській правда. Київ" повідомила речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

За її словами, вибух пролунав у квартирі на 2 поверсі. Частково зруйновано перекриття між 1 та 2 поверхами. 

"Внаслідок вибуху сталася пожежа. На місце виїхали рятувальники", - сказала Водолага.

 
Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа"
 
Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа"

З будинку евакуювали 20 осіб. 

Інформації про можливих жертв та причину вибуху наразі немає.

Доповнюється...

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"

Теми: Київ надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд підтвердив законність заборони Київрадою продавати алкоголь вночі 26 липня 2017, 15:54
У Києві Контрактова й Сагайдачного стануть пішохідними з 1 серпня 26 липня 2017, 14:51
На "Лісовій" потрощили МАФи. Поліція відкрила провадження 25 липня 2017, 23:11
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві у дев'ятиповерхівці стався вибух
Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора
Мосійчук стверджує, що Порошенко забрав у Саакашвілі громадянство
Єврокомісія стурбована новими санкціями США проти Росії
Усі новини
Корупція – це…

Як розпізнати корупцію та запобігти її

Здоров'я

Міфи про їжу, яких пора позбутися