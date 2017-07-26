У Саакашвілі не підтверджують позбавлення його громадянства

У прес-службі Міхеіла Саакашвілі не підтверджують інформацію про позбавлення його українського громадянства.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж. За словами речника Саакашвілі, у них немає інформації про позбавлення політика громадянства.

Речник Державної міграційної служби Сергій Гунько у коментарі УП заявив, що не спілкувався із ЗМІ, які посилаючись на представника ДМС заявляють, що Саакашвілі позбавили громадянства.

На пряме питання, чи Саакашвілі позбавили громадянства, Гунько сказав: "Без коментарів".

Українська правда намагається зв'язатися із прес-службою Порошенка, однак телефони його речників не відповідають.

Як відомо, депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що президент Петро Порошенко припинив українське громадянство колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

"Мені підтверджують: це правда - грузинського януковича Міхо Саакашвілі позбавили українського громадянства і це свідчить, що президент Петро Порошенко нарешті почав визнавати власні помилки. Він в незаконний спосіб надав наше громадянство і зараз виправляє виключно власні помилки", – написав він.

Згодом сайт ТСН.ua написав, що у Державній міграційній службі їм підтвердили цю інформацію.

Однак згодом на сайті слова "підтвердили у Державній міграційній службі" замінили на "підтвердили поінформовані джерела".

Речник ДМС у коментарі УП заявив, що не спілкувався із ТСН. "З приводу громадянства Саакашвілі запит до ГПУ надіслав нардеп Андрій Лозовой, прокуратура звернулась до міграційної служби. За запитом Комісія з питань громадянства ухвалила відповідне рішення", - пише сайт.

УП телефонує Андрію Лозовому та прес-секретарю ГПУ, однак їхні телефони не відповідають.

Тетяна Кусок, УП

Тетяна Кусок, УП