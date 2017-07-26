ЗМІ: Керівник держпідприємства на посаді нажив елітне житло і автівки

Гендиректор держпідприємства "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" Павло Кривонос задекларував елітний будинок у Козині, дві квартири у центрі Києва та офісні приміщення на Печерську.

Про це йдеться у сюжеті програми "Слідство.Інфо".

Окрім того, у чиновника, який протягом 25 років очолює державне підприємство, є три автомобіля та заощадження на 5 мільйонів гривень.

На прохання журналістів розказати, де взяв гроші на таке майно, Кривонос зауважив, що має 46-річний трудовий стаж, і почав працювати з юнацьких років.

"З ранніх років, коли я був студентом, я не сидів тільки за книжками. Я підробляв. Я розвантажував вагони на Київ-Петрівці. Я розвантажував цеглу. Я працював-підробляв в сімейних кооперативах. Так пощастило, що я свого часу купив ще в ті далекі роки квартиру. Дуже її вигідно продав. Це був, мабуть, 90-ий рік", - повідомив посадовець.

"Крім того, якщо ви знаєте можна було взяти гроші в "зберкасі" тоді ще на рублі, отримати в банку дойч-марки, і потім ці рублі стали купонами. Тому я на ці кошти купляв нерухомість, акції "Фармаку" на Подолі", - додав він.

За оцінкою столичного ріелтора Дениса Седакова, квартира Кривоноса на вул. Тургенівській може коштувати 600 тис. доларів. За словами чиновника, помешкання купила його донька, але оформила на свою маму.

Квартиру на вулиці Франка ріелтор оцінив у 260-270 тис. доларів. Голова держпідприємства пояснює, що помешкання належить тещі, а дружина отримала його у подарунок, й тепер здає в оренду.

Нерухомість Кривоноса на печерських пагорбах коштує приблизно 220-240 тисяч доларів. Чиновник каже, що його придбала дружина, але приміщення наразі є порожніми.

Вартість ділянки чиновника, яка розташована у Козині, має вартість близько 600-620 тис доларів, ділянка разом із будинком — не менше 3 млн доларів.

За даними журналістів, посадовець перекрив доступ до свого будинку зі сторони водойми, тим самим обмеживши доступ до води інших мешканців населеного пункту.

Окрім того, за інформацією "Слідства.Інфо", держпідприємство під керівництвом Кривоноса укладало сумнівні угоди: зокрема, інвестором та забудовником котеджного містечка для іноземних представників у Пущі Водиці є близький друг чиновника Володимир Дробот.

Матеріали свого розслідування журналісти планують передати до НАБУ.