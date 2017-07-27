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Доба в АТО: 17 обстрілів, один військовий ЗСУ поранений

Четвер, 27 липня 2017, 06:50

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення. Силам АТО довелося 11 разів відкривати вогонь у відповідь.

На Донецькому напрямку ввечері терористи двічі били по позиціях сил АТО з гранатометів і стрілецької зброї в районі Авдіївки.

На Маріупольському напрямку великокаліберні кулемети бойовиків працювали неподалік селищ Водяне та Мар'їнка.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї злочинці обстрілювали українські укріплення в Золотому і Станиці Луганській. По Новозванівці сепаратисти били з БМП.

У штабі АТО відзначають, що бойовики активізували розвідувальну діяльність.

Так, тільки за минулу добу, українські військові зафіксували політ 4 безпілотників бойовиків. Крім того, близько 3 години ночі ЗСУ за допомогою тепловізора, виявили розвідгрупу терористів, що вивчала позиції сил АТО в районі селища Миколаївка. Після попереджувального вогню бойовики відійшли.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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