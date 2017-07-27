Горбатюк заявляє, що підозру Лукаш блокує заступник Луценка

Начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявляє про штучні перешкоди завершення розслідування за звинуваченням екс-міністра юстиції України Олени Лукаш.



Про це він розповів на прес-конференції в четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"З лютого цього року слідчий і прокурор вважають, що готові до завершення розслідування цього провадження... Підозрювані – не тільки Лукаш, а й ще більше 10 осіб, в тому числі з Міністерства юстиції, з приватних підприємств, адвокати, яким інкримінується заволодіння коштами державного бюджету", – сказав він.



Горбатюк підкреслив: "З лютого проект повідомлення про підозру не узгоджується заступником генпрокурора Столярчуком".



За словами Горбатюка, разом з тим, не було ніяких зауважень щодо недостатності доказів, і в цілому йому не вказали на офіційні причини непідписання цієї підозри.



"Створюються виключно якісь штучні перешкоди, які не дозволяють це питання вирішити", – додав він.



Як відомо, Лукаш підозрюється в розкраданні коштів та службовому підробленні.



У липні 2017 роки її викликали на допит в Генпрокуратуру у справі про держреєстри.