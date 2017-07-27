Трамп може накласти вето на санкції проти РФ, щоб їх посилити

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Четвер, 27 липня 2017, 17:49

Президент США Дональд Трамп може накласти вето на російський санкційний законопроект , але для того, щоб зробити його більш жорстким.

Про це заявив новий директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі в коментарі CNN, передає "Європейська правда".

"Він може вирішити ветувати санкції і посилити їх проти росіян більше, ніж пропонує Конгрес. Він може підписати санкції в такому вигляді, як вони є, або він може ветувати санкції та вести переговори щодо більш жорсткого документу проти росіян", - сказав Скарамуччі.

Раніше агентство The Associated Press повідомило, що Трамп найбільш вірогідно підпише новий закон про санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї.

Як відомо, Палата представників та республіканці Сенату Конгресу США досягли згоди щодо законопроекту про санкції проти РФ, Ірану та КНДР, що прокладає шлях до передання законопроекту на підпис президента Трампа. 

Новий законопроект викликав незадоволення в країнах Євросоюзу та європейських інституціях.

Нові санкції передбачають штрафні санкції для європейських компаній, які, зокрема, співпрацюватимуть з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

Теми: санкції США Росія
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