Трамп может наложить вето на санкции против РФ, чтобы их усилить

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на российский санкционный законопроект, но лишь для того, чтобы сделать его более жестким.

Об этом заявил новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в комментарии CNN, сообщает "Европейская правда".

"Он может решить ветировать санкции и усилить их против россиян больше, чем предлагает Конгресс. Он может подписать санкции в таком виде, как они есть, или может ветировать санкции и вести переговоры по более жесткому документу против россиян", - сказал Скарамуччи.

Ранее агентство The Associated Press сообщило, что Трамп, наиболее вероятно, подпишет новый закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.

Как известно, Палата представителей и республиканцы Сената Конгресса США достигли согласия по законопроекту о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, что прокладывает путь к передаче законопроекта на подпись президенту Трампу.

Новый законопроект вызвал недовольство в странах Евросоюза и европейских институтах.

Новые санкции предусматривают штрафные санкции для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".