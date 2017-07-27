Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін відреагував на санкції США "особливим цинізмом"

Четвер, 27 липня 2017, 18:04

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо США приймуть законопроект про нові антиросійські санкції, це викличе "особливий жаль".

Про це він сказав після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністё, передає РИА Новости.

Путін назвав розробку обмежень "діями з особливим цинізмом".

За його словами, відповідь Росії буде залежати від остаточного варіанта законопроекту, розглянутого Вашингтоном.

На думку президента РФ, розслідування Вашингтоном російського втручання у вибори говорить про "наростання в країні антиросійської істерії і внутрішньополітичної боротьби".

При цьому Путін відмовився оцінювати обрання і роботу на посаді президента США Дональда Трампа, сказавши, що це справа не Росії, а американського народу.

Читайте також: "Деталі нових санкцій проти Росії: що змінив Конгрес у законі про покарання ворогів США".

Як відомо, Палата представників та республіканці Сенату Конгресу США досягли згоди щодо законопроекту про санкції проти РФ, Ірану та КНДР, що прокладає шлях до передання законопроекту на підпис президента Трампа. 

Новий законопроект викликав незадоволення в країнах Євросоюзу та європейських інституціях.

Нові санкції передбачають штрафні санкції для європейських компаній, які, зокрема, співпрацюватимуть з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

27 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп може накласти вето на російський санкцій законопроект, але лише для того, щоб зробити його більш жорстким.

Теми: санкціїСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
санкції
До свіжого санкційного списку США через допомогу Росії потрапила сербська компанія
ЄС ухвалив новий режим санкцій проти Ірану, що вдарить по виробництву безпілотників
Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США
Останні новини
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
Усі новини...
Реклама: