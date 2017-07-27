До Молдови не пустили депутата Держдуми і групу артистів

Депутату Держдуми РФ від Ліберально-демократичної партії Павлу Шперову, а також групі російських артистів, які прямували до Придністров'я, заборонили в'їзд до Молдови.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Молдові.

Як поінформували у Прикордонної поліції Молдови, рішення про заборону на в'їзд було ухвалене у зв'язку з тим, що громадяни РФ не відповідали вимогам для в'їзду в країну і не змогли аргументувати мету свого візиту.

До складу групи входили російські артисти Дмитро Дунаєв, Лідія Музальова, Ірина Маслова, а також Герой Радянського Союзу Володимир Гасоян. Всі вони прямували в Придністровський регіон для участі у заходах, приурочених до 25-річчя миротворчої місії на Дністрі.

Віце-прем'єр уряду Росії, спецпредставник президента РФ по Придністров'ю Дмитро Рогозін написав у соціальних мережах, що він дав "доручення Посольству Росії в Кишиневі розібратися в ситуації".

Президент Молдови Ігор Додон "категорично засудив необгрунтовані затримання громадян Росії в Кишинівському аеропорту".

"Розцінюю такі дії як чергову провокацію, спрямовану на зрив процесу відновлення молдавсько-російських відносин, які продовжують успішно розвиватися", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Президент пообіцяв "розібратися в ситуації і покарати винних".

Як відомо, МЗС Молдови закликало владу РФ відмовитися від односторонніх заходів у зв'язку з річницею введення миротворчих сил на Дністрі. Президент Молдови Ігор Додон, у свою чергу, заявив, що планує брати участь у цих заходах на території Придністровського регіону, а також вручити російським і придністровським військовослужбовцям державні нагороди Молдови.

Заходи заплановані на 29 липня в місті Бендери (Придністровський регіон). Очікується, що у заходах візьмуть участь Дмитро Рогозін, Ігор Додон і лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський.